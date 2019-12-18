2019-12-18T15:05:42+03:00
Общество

В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества

Уполномоченный по правам человека помог женщине решить проблему
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратилась жительница Мордовского района с просьбой помочь подключить ее дом к линии электропередач. Матери-одиночке с маленьким ребенком приходилось жить без света, а в соответствующих органах ей сказали, что надо ждать около месяца.

- Уполномоченный направил главе Мордовского района обращение с просьбой оказать заявителю необходимое содействие в разрешении жизненной ситуации. В свою очередь администрация района оперативно подключила домовладение заявителя к линии электропередач, - сообщается на официальном сайте Владимира Репина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24