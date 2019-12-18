В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-18T15:05:42+03:00

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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратилась жительница Мордовского района с просьбой помочь подключить ее дом к линии электропередач. Матери-одиночке с маленьким ребенком приходилось жить без света, а в соответствующих органах ей сказали, что надо ждать около месяца.

- Уполномоченный направил главе Мордовского района обращение с просьбой оказать заявителю необходимое содействие в разрешении жизненной ситуации. В свою очередь администрация района оперативно подключила домовладение заявителя к линии электропередач, - сообщается на официальном сайте Владимира Репина.

ИСТОЧНИК KP.RU