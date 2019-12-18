В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
С 1 февраля 2020 года начнут выполняться авиарейсы из Тамбова в Екатеринбург и в обратном направлении. Стоимость перелета в одну сторону составит 4 500 рублей. Тамбовчане смогут добраться до столицы Урала за 2,5 часа.
Перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам. Правда, пока только в тестовом режиме до 28 марта. Время вылета из Тамбова во вторник -13:40, в субботу – в 14:10.
- Уверен, что возможность быстрого и комфортного перелета между регионами будет способна укрепить деловое партнерство и наладить новые общественные связи, – комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
ИСТОЧНИК KP.RU