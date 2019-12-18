В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-18T14:41:15+03:00

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С 1 февраля 2020 года начнут выполняться авиарейсы из Тамбова в Екатеринбург и в обратном направлении. Стоимость перелета в одну сторону составит 4 500 рублей. Тамбовчане смогут добраться до столицы Урала за 2,5 часа.

Перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам. Правда, пока только в тестовом режиме до 28 марта. Время вылета из Тамбова во вторник -13:40, в субботу – в 14:10.

- Уверен, что возможность быстрого и комфортного перелета между регионами будет способна укрепить деловое партнерство и наладить новые общественные связи, – комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

ИСТОЧНИК KP.RU