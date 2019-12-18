2019-12-18T15:03:49+03:00
Происшествия

В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги

ЧП произошло в селе Петровского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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18 декабря в с. Новое Гаритово Петровского района произошел пожар в частном жилом доме, где проживала пожилая семейная пара. В результате 89-летний мужчина и его 84-летняя супруга погибли в огне. Известно, что когда начался пожар, они покинули дом, но потом решили вернуться за документами, а выбраться уже не смогли.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - На месте происшествия работают следователи Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области.

По предварительным данным в доме было неисправно печное отопление, что могло спровоцировать возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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