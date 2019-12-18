В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-18T13:34:09+03:00

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Государственные лесные инспекторы поймали в Хоботовском и Серповском лесничествах двоих мужчин, незаконно срубивших новогодние елки. Нарушители были задержаны и оштрафованы на общую сумму 6 тысяч рублей. Теперь им предстоит выплатить из своего кармана более 4 тысяч ущерба, причиненного лесному фонду.

- За незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрены административные штрафы: для граждан – в размере 3 тыс. рублей, кроме того, нарушителю придется заплатить за причиненный вред еще 2 232 рубля. Для должностных лиц административный штраф составляет от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. В случае если причиненный ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность, - напоминают в региональном управлении лесами.

Если вам стали известны факты незаконной рубки лесных насаждений, управление лесами просит информировать по федеральному телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00, или звонить в региональную диспетчерскую службу 8 (4752) 72-00-14.

Фото: управление лесами по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU