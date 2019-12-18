Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-18T16:03:16+03:00

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Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу оргтехники. В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г.Тамбову обратился администратор магазина. Он сообщил о краже техники и денег в сумме 1875 рублей. На ул.Базарную выехали сотрудники. Полицейские установили, что кто-то повредил смежную стену, проник в магазин и похитил сотовый телефон с ноутбуком «Леново». Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев. По записи составили фотоориентировку предполагаемого злоумышленника.

Полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 28-летний тамбовчанин. Он недолго работал продавцом в этом магазине и знал, где хранятся деньги и оргтехника. С похищенным мужчина выехал в столицу, где продал всё по низкой цене. Вырученные деньги он потратил. После этого мужчина снова вернулся в Тамбов, где его и задержали.

- Возбуждено угловое дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU