Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-18T14:04:23+03:00

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Предприниматель из Мичуринска лишился почти 900 тысяч рублей. 36-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества. Недавно тамбовчанину позвонил неизвестный и предложил приобрести оптовую партию дизельного топлива по 30 рублей за литр. Предприниматель, которому цена показалась выгодной, заказал 26 тонн. 17 декабря бензовоз прибыл в Мичуринск, но выгружать топливо без оплаты водитель отказался.

По телефону тамбовчанин созвонился с владельцем груза и получил от него номера счета, чтобы перевести деньги. Тот настоял на немедленной оплате всей стоимости. Мичуринец согласился и перевел 878 тысяч рублей. Но водитель, после общения со своим начальством, вновь отказался сливать топливо. Он опять сослался на неуплату и уехал из города.

Как выяснили мичуринские полицейские, в сделку вмешался некий посредник. Для продавца он был покупателем, для покупателя выступал продавцом. Никто из двух участников сделки не знал контакты другой стороны - все общение шло через этого посредника.

Полицейские установили, что предприниматель из Мичуринска перевел почти 900 тысяч рублей на банковскую карту мошенника. Аферист отключил свой телефон.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Устанавливаются все участники сделки, номера телефонов, владельцы карт. Проводится сбор улик и доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU