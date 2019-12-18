В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-18T13:02:44+03:00

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В Гавриловском районе полицейские раскрыли кражу 10 тонн семян кукурузы с территории местного сельхозпредприятия. К преступлению оказался причастен 38-летний комбайнер. Он был опрошен полицейскими и признался в краже.

Выяснилось, что комбайнер подговорил своего товарища, у которого был КАМаз, помочь ему вывезти кукурузу с поля. Мужчине он пообещал расплатиться кукурузой. Вечером, 26 октября, они загрузили семена и отвезли их в ближайшее хозяйство. Там злоумышленник продал украденную кукурузу фермеру за 50 тысяч рублей.

- Изъять похищенную продукцию полицейским не удалось – кукуруза была скормлена скоту. В отношении комбайнера сотрудниками полиции Гавриловского района проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Полицейскими опрошены свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU