Тамбовчанин незаконно прописал у себя дома трёх иностранцев

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-18T12:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Староюрьевском районе полицейские выявили трех незаконно зарегистрированных мигрантов. 17 декабря, во время проверки жилого сектора, участковый обнаружил, что в сентябре 50-летний житель д.Редькино фиктивно поставил на миграционный учет трех мужчин из Ближнего зарубежья. Он зарегистрировал их в своём доме на ул.Лесной. Мужчина подал ложные сведения, за что получил вознаграждение. На самом деле пускать к себе квартирантов он не собирался. В ходе опроса нарушитель признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до трёх лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU