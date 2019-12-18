2019-12-18T12:31:43+03:00
Происшествия

Тамбовчанин прятал в сарае марихуану

Сотрудники полиции задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники полиции задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков

Тамбовские полицейские получили оперативную информацию о том, что 28-летний житель деревни Красненькая причастен к незаконному обороту наркотиков. Прибыв к нему домой, они опросили его.

Мужчина признался в совершении преступления и указал место, где прятал наркотики. В сарае рядом с домом стражи порядка нашли пакет, где находилось 60 граммов высушенной марихуаны. Мужчина был задержан.

- Наркотическое средство изъято и направлено на экспертизу. В отношении жителя Тамбовского района решается вопрос о привлечении к ответственности, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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