2019-12-18T10:06:14+03:00
Происшествия

На Рассказовском шоссе Тамбова из-за тумана произошло столкновение двух легковушек: одного из водителей зажало в салоне

«Матиз» пытался избежать столкновения с колонной авто и выехал на встречку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За рулем "Матиза" находилась неопытный водитель-женщинаЗа рулем "Матиза" находилась неопытный водитель-женщина
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Утром 18 декабря на Рассказовском шоссе города Тамбова, недалеко от поворота на Котовск, из-за сильного тумана произошла авария. Неопытная 32-летняя водитель-женщина, которая находилась за рулем «Матиза» внезапно увидела перед собой колонну остановившихся автомобилей - по причине тумана видимость была сильно затруднена. От неожиданности автомобилистка свернула на встречную полосу, где в это время двигался «ИЖ ОДА».

- В аварии пострадал 29-летний водитель «ИЖ ОДА», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. – После столкновения мужчине зажало ноги.

Из «плена» водителя отечественного авто освободили спасатели. С подозрением на перелом ноги и травмой грудной клетки его доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.

Фото "Подслушано в Тамбове"

ИСТОЧНИК KP.RU

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