На площади Ленина в Тамбове «собрали» елку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-18T09:30:53+03:00

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17 декабря бригада МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» приступила к очередному этапу монтажа новогодней елки на площади им. Ленина.

- Первый этап включал в себя установку остова ёлки. Администрация города Тамбова благодарит руководство завода «Комсомолец» за безвозмездный ремонт остова ёлки, - говорит главный специалист отдела благоустройства и развития уличного освещения комитета городского хозяйства мэрии Елена Шмалько. - На втором этапе в него вмонтировали 150 сосен.

150 сосен доставили в Тамбов из Челнавского лесхоза. Специалисты тщательно измеряли и обрезали деревца, чтобы, оказавшись на металлическом каркасе, они образовали одну большую симметричную ёлку. Высота конструкции – более 15 метров, поэтому бригаде рабочих понадобился не один час, чтобы управиться с работой. Сообщается, что до конца этой недели новогодняя красавица будет украшена игрушками и гирляндами. Простоит ёлка на площади Ленина вплоть до старого Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU