Тамбовские автоинспекторы проведут рейды на пешеходных переходах

17 Дек. 18:04 2019-12-17T18:04:12+03:00

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В Тамбове и области 17 декабря автоинспекторы выйдут в рейды на пешеходные переходы. Профилактическое мероприятие пройдет с 20:00 до 23:00. Также дежурства будут организованы на трассе М6 «Каспий» и дорогах Тамбовского района.

- Акция охватит все муниципалитеты Тамбовской области. Она призвана содействовать снижению аварийности и повышению дисциплины со стороны участников движения. Сотрудники ГИБДД усилят контроль за использованием пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В этом году на тамбовских дорогах сбили более 200 пешеходов, из которых 31 человек погибли и 191 получили травмы. Известно, что свыше половины наездов произошло по вине самых пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU