2019-12-17T17:01:20+03:00
Происшествия

Мошенник представился полицейским и обманул тамбовского таксиста на 203 тысячи рублей

Мужчина попросил привезти ему кофе и одолжить крупную сумму
Магдалина Кочнева
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Мошенник похитил у водителя такси 203 тысячи рублей. 16 декабря в дежурную часть УМВД г. Тамбова обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то обманом завладел всеми его деньгами. Тамбовчанин пояснил полицейским, что ночью, когда он работал в такси, на его телефон позвонил неизвестный. Он представился высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, попросил купить ему кофе и доставить по адресу. Таксист согласился помочь. Через несколько минут мужчине перезвонили, но на этот раз попросили одолжить приличную сумму денег, пообещав их вернуть на месте встречи. Таксист перевел 203 116 рублей на указанный счет. Но, когда он прибыл на место, то никого не обнаружил. Телефон звонившего был выключен.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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