В частном доме при пожаре погибли двое тамбовчан
17 декабря около 14 часов в селе Калаис Кирсановского района, в доме по ул. Чуруповка, произошел пожар.
- На месте происшествия работали два отделения пожарных, - сообщает ГУ МЧМ России по Тамбовской области. – Дом площадью 55 кв. метров выгорел полностью.
При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин 51 и 55 лет, один из них был хозяином сгоревшего дома.
- Обстоятельства их гибели устанавливают следователи Кирсановского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Сейчас они продолжают работу, проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU