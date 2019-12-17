2019-12-17T15:51:24+03:00
Происшествия

В частном доме при пожаре погибли двое тамбовчан

ЧП произошло в Кирсановском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Дом в Кирсановском районе сгорел полностьюДом в Кирсановском районе сгорел полностью
Изменить размер текста:

17 декабря около 14 часов в селе Калаис Кирсановского района, в доме по ул. Чуруповка, произошел пожар.

- На месте происшествия работали два отделения пожарных, - сообщает ГУ МЧМ России по Тамбовской области. – Дом площадью 55 кв. метров выгорел полностью.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин 51 и 55 лет, один из них был хозяином сгоревшего дома.

- Обстоятельства их гибели устанавливают следователи Кирсановского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Сейчас они продолжают работу, проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские автоинспекторы проведут рейды на пешеходных переходах
Мужчина и 16-летний подросток расправились с приятелем: на след убийц навел телефон погибшего
Мошенник представился полицейским и обманул тамбовского таксиста на 203 тысячи рублей
В Тамбове заканчивается подготовка к Новому году
В Тамбове пенсионерка попала под автобус
В частном доме при пожаре погибли двое тамбовчан
Пастух украл шесть баранов у тамбовского фермера, на которого он работал
В Тамбовской области водитель «Нивы» сбил подростка
Тамбовчанин украл из соседского гаража 35 литров бензина
Тамбовщина вошла в тройку лидеров по обеспеченности спортобъектами
Тамбовские прокуроры выявили нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних в школу
Тамбовские хоккеисты соберут подарки для детей из школы-интерната
Жительница Тамбовской области осуждена за незаконную продажу алкоголя