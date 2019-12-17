В частном доме при пожаре погибли двое тамбовчан

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-17T15:51:24+03:00

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17 декабря около 14 часов в селе Калаис Кирсановского района, в доме по ул. Чуруповка, произошел пожар.

- На месте происшествия работали два отделения пожарных, - сообщает ГУ МЧМ России по Тамбовской области. – Дом площадью 55 кв. метров выгорел полностью.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин 51 и 55 лет, один из них был хозяином сгоревшего дома.

- Обстоятельства их гибели устанавливают следователи Кирсановского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Сейчас они продолжают работу, проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU