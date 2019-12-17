В Тамбове заканчивается подготовка к Новому году

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-17T16:30:15+03:00

В администрации города прошло совещание, на котором обсудили готовность служб к празднованию Нового года Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Праздничные мероприятия стартуют уже на этой неделе

Изменить размер текста: A A

Подготовка к Новому году в Тамбове подходит к концу. Уже в конце недели тамбовчан ждут первые праздничные мероприятия. В субботу и воскресенье у Ледового дворца спорта «Кристалл» откроется «Новогодняя поляна— 2020» и пройдет зимний фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк».

Заместитель главы администрации Тамбова Ольга Немтинова провела специальное совещание, на котором оценила готовность всех городских служб к встрече Нового года.

- Основное внимание было уделено вопросам обеспечения технического подключения необходимого оборудования и аппаратуры, организации торговых точек, подготовки и уборки площадок, на которых пройдут массовые мероприятия, а также обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

В комитете городского хозяйства сообщили, что праздничное оформление площадки у ЛДС «Кристалл» завершат до 20 декабря. Остальные площадки оформят до 25 декабря. В этом году для тамбовчан организуют и новую площадку – Олимпийский парк. Здесь праздничные мероприятия проведут 29 декабря, 8 и 9 января.

По информации председателя комитета культуры Виктора Федорова, мероприятия пройдут и в закрытых помещениях. Подробную афишу обещают представить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU