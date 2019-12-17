В Тамбове заканчивается подготовка к Новому году
Подготовка к Новому году в Тамбове подходит к концу. Уже в конце недели тамбовчан ждут первые праздничные мероприятия. В субботу и воскресенье у Ледового дворца спорта «Кристалл» откроется «Новогодняя поляна— 2020» и пройдет зимний фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк».
Заместитель главы администрации Тамбова Ольга Немтинова провела специальное совещание, на котором оценила готовность всех городских служб к встрече Нового года.
- Основное внимание было уделено вопросам обеспечения технического подключения необходимого оборудования и аппаратуры, организации торговых точек, подготовки и уборки площадок, на которых пройдут массовые мероприятия, а также обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.
В комитете городского хозяйства сообщили, что праздничное оформление площадки у ЛДС «Кристалл» завершат до 20 декабря. Остальные площадки оформят до 25 декабря. В этом году для тамбовчан организуют и новую площадку – Олимпийский парк. Здесь праздничные мероприятия проведут 29 декабря, 8 и 9 января.
По информации председателя комитета культуры Виктора Федорова, мероприятия пройдут и в закрытых помещениях. Подробную афишу обещают представить в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU