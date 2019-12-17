2019-12-17T15:30:59+03:00
Происшествия

Пастух украл шесть баранов у тамбовского фермера, на которого он работал

Мужчина забирал по одному животному к себе домой
Магдалина Кочнева
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В Тамбовском районе владельцам вернули шесть похищенных баранов. 13 декабря хозяин скотоводческой фермы из с.Сурава заметил, что его стадо сократилось. Пастух, который следил за их выпасом, не смог объяснить пропажу животных. Предприниматель заподозрил его в краже и обратился за помощью к местному участковому.

Полицейский опросил пастуха и других местных жителей. Он установил, что подозрение фермера не напрасно. 49-летний пастух в течение некоторого времени по одному отводил баранов к себе. В загоне около дома вора обнаружили шесть похищенных животных. Мужчина готовил их для дальнейшей перепродажи. Одним из признаков, по которым удалось отличить похищенных баранов, было клеймо настоящего владельца на них. Скот изъяли и вернули фермеру.

- После проверки в отношении пастуха, будет возбуждено уголовное дело по ст. «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Полицейские проверяют, причастен ли пастух к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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