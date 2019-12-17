В Тамбове пенсионерка попала под автобус
С места ДТП женщину на машине скорой помощи увезли в больницу
Авария на КиквидзеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове, 16 декабря, на улице Киквидзе в районе дома №116 «В», автобус сбил 60-летнюю женщину. Авария произошла около 17:00. Известно, что пострадавшая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. За рулем автобуса находился 30-летний мужчина.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, пенсионерка получила травмы. На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили во вторую Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города.
ИСТОЧНИК KP.RU