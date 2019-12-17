Тамбовщина вошла в тройку лидеров по обеспеченности спортобъектами

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-17T14:00:26+03:00

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Тамбовщина - третья в стране по обеспеченности спортивной инфраструктурой. Эти данные обнародовал Минспорт России. Тамбовская область вошла в топ-10 с показателем 84,2 %. Cреднероссийский показатель составил 54,2 %.

- Результат Тамбовщины - третий по стране, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Лучше показатели только у Белгородской (98,4 %) и Калужской (90,2 %) областей. Также в десятку лидеров вошли Чувашская Республика, Камчатский край, Республика Мордовия, Новгородская область, Республика Тыва, Псковская и Амурская области.

В этом году, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», в регионе велось строительство более 20 спортобъектов. Объем финансирования составил 197,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU