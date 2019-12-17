2019-12-17T13:32:35+03:00
Общество

Тамбовские прокуроры выявили нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних в школу

На должность вожатых и помощников воспитателя принимали подростков, не имеющих среднего образования и соответствующей подготовки
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рассказовская межрайонная прокуратура во время проверки выявила нарушения законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних в школу.

Установлено, что между Центром занятости населения№3 и МБОУ «Верхнеспасская СОШ» был заключен договор об организации временного трудоустройства подростков 14-18 лет в свободное от учебы время.

Администрация школы оформила срочные трудовые договоры с 26 несовершеннолетними на период с 02.07.2019 по 15.07.2019 г. Ребят взяли на работу в качестве вожатых и помощников воспитателя. Однако на такие должности принимаются работники только со средним (полным) общим образованием. К тому же, сотрудники должны пройти профессиональную подготовку в области образования и педагогики. А еще подросткам задерживали зарплаты. Получается, что трудовое законодательство было нарушено.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокуратура внесла представление в адрес директора школы. В нем также потребовано рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновного лица, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские автоинспекторы проведут рейды на пешеходных переходах
Мужчина и 16-летний подросток расправились с приятелем: на след убийц навел телефон погибшего
Мошенник представился полицейским и обманул тамбовского таксиста на 203 тысячи рублей
В Тамбове заканчивается подготовка к Новому году
В Тамбове пенсионерка попала под автобус
В частном доме при пожаре погибли двое тамбовчан
Пастух украл шесть баранов у тамбовского фермера, на которого он работал
В Тамбовской области водитель «Нивы» сбил подростка
Тамбовчанин украл из соседского гаража 35 литров бензина
Тамбовщина вошла в тройку лидеров по обеспеченности спортобъектами
Тамбовские прокуроры выявили нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних в школу
Тамбовские хоккеисты соберут подарки для детей из школы-интерната
Жительница Тамбовской области осуждена за незаконную продажу алкоголя