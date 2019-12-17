Тамбовские прокуроры выявили нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних в школу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-17T13:32:35+03:00

На должность вожатых и помощников воспитателя принимали подростков, не имеющих среднего образования и соответствующей подготовки

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Рассказовская межрайонная прокуратура во время проверки выявила нарушения законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних в школу.

Установлено, что между Центром занятости населения№3 и МБОУ «Верхнеспасская СОШ» был заключен договор об организации временного трудоустройства подростков 14-18 лет в свободное от учебы время.

Администрация школы оформила срочные трудовые договоры с 26 несовершеннолетними на период с 02.07.2019 по 15.07.2019 г. Ребят взяли на работу в качестве вожатых и помощников воспитателя. Однако на такие должности принимаются работники только со средним (полным) общим образованием. К тому же, сотрудники должны пройти профессиональную подготовку в области образования и педагогики. А еще подросткам задерживали зарплаты. Получается, что трудовое законодательство было нарушено.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокуратура внесла представление в адрес директора школы. В нем также потребовано рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновного лица, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU