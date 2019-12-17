2019-12-17T14:31:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл из соседского гаража 35 литров бензина

Вор воспользовался тем, что хозяин уехал в другой город
Магдалина Кочнева
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В Пичаево задержали молодого человека за кражу из гаража. Владелец постройки уехал в другой город на работу. Этим и воспользовался вор. 9 декабря в с.Егоровка Пичаевского района неизвестный взломал дверные замки гаража и украл оттуда 35 литров бензина. 16 декабря предполагаемого преступника задержали. Им оказался 18-летний парень, живущий по соседству. Задержанный признал свою вину.

Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности и сейчас стоит на учете в полиции. Выясняется, причастен ли тамбовчанин к другим таким же преступлениям.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Санкция статьи определяет наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей либо до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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