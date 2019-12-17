Тамбовские хоккеисты соберут подарки для детей из школы-интерната
ХК «Тамбов» сообщает о благотворительной акции «Дорога Добра». На первой игре сезона 2020 года, 5 января, клуб организует сбор подарков для воспитанников школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья в селе Красненькое.
Хоккеисты призвали болельщиков приносить подарки в холл ЛДС «Кристалл». Затем спортсмены передадут их в учебное заведение.
- Мягкие игрушки можно пронести с собой на игру, и после финальной сирены кинуть в едином порыве на лед, устроив «мишкопад»! Делайте добро, и год будет добрым! Всех с наступающими праздниками!, - сообщает ХК «Тамбов» в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU