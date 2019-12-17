2019-12-17T12:31:11+03:00
Общество

Тамбовские хоккеисты соберут подарки для детей из школы-интерната

«Волки» приглашают болельщиков поучаствовать в благотворительной акции
Ксения АЛЕШИНА
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Подарки спортсмены будут собирать 5 январяПодарки спортсмены будут собирать 5 января
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ХК «Тамбов» сообщает о благотворительной акции «Дорога Добра». На первой игре сезона 2020 года, 5 января, клуб организует сбор подарков для воспитанников школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья в селе Красненькое.

Хоккеисты призвали болельщиков приносить подарки в холл ЛДС «Кристалл». Затем спортсмены передадут их в учебное заведение.

- Мягкие игрушки можно пронести с собой на игру, и после финальной сирены кинуть в едином порыве на лед, устроив «мишкопад»! Делайте добро, и год будет добрым! Всех с наступающими праздниками!, - сообщает ХК «Тамбов» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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