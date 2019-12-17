Жительница Тамбовской области осуждена за незаконную продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-17T12:07:06+03:00

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В Жердевском районе суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ «Розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

В марте этого года женщина уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу спиртного. Тогда ее оштрафовала на 30 тысяч рублей. Однако уже в октябре женщина вновь взялась за старое. К ней домой пришел мужчина, и она продала ему из-под полы бутылку алкоголя за 200 рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденной 5% в доход государства условно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU