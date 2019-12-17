Тамбовчанка перевела «сотруднику банка» 118 тысяч рублей
Телефонный мошенник похитил у тамбовчанки 118 000 рублей. 16 декабря в отделение полиции №2 г.Тамбова обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то обманом похитил деньги с ее карты.
Сотрудники полиции установили, что днем на телефон тамбовчанки позвонил неизвестный. Собеседник представился специалистом службы безопасности банка и пояснил, что на имя владелицы карты злоумышленники оформляют кредит. Под предлогом отмены операции, аферист убедил женщину перевести 118000 рублей на другой счет, что она и сделала.
- В настоящее время ведется проверка, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU