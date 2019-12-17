2019-12-17T10:31:15+03:00
Здоровье

На Тамбовщине растет количество больных ОРВИ

Половина обратившихся к врачам – жители областного центра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За последнюю неделю в Тамбовской области отмечают рост числа заболевших ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день отмечено 5069 случаев инфекции, что на 0,4 % больше, чем за предыдущую неделю. Это на 36,7% ниже порогового уровня.

Среди обратившихся за медицинской помощью по поводу ОРВИ, большинство составили дети – 73,6%.

Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (86,5 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (75,5 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (69,0 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (68,3на 10 тыс. населения), Бондарском районе (57,3 на 10 тыс. населения), Моршанском районе (51,8 на 10 тыс. населения), Умётском районе (50,7 на 10 тыс. населения). На долю жителей Тамбова пришлось 50,1% всех обращений.

За истекшую неделю на территории области случаев гриппа не зарегистрировано., - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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