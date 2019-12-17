2019-12-17T09:55:56+03:00
Общество

В Тамбовской облдуме рассмотрят кандидатуру нового прокурора

Владимира Торговченкова может сменить Николай Саврун из Белгородской области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Николай СаврунНиколай Саврун
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20 декабря в Тамбовской областной Думе рассмотрят проект постановления «О согласовании назначения Савруна Николая Дионезовича на должность прокурора Тамбовской области».

Докладчиком по этому вопросу, как следует из повестки дня очередного заседания облдумы, станет председатель комитета по законодательству регионального заксобрания Анатолий Плуталов.

На сегодняшний день Николай Саврун является прокурором Белгородской области, эту должность он занял в 2010 году. В марте же 2010 года прокурором Тамбовщины назначили Владимира Торговченкова, до этого он занимал должность руководителя в прокуратуре Липецкой области. По закону, срок работы руководителя региональной прокуратуры составляет 5 лет и может продлеваться один раз. Таким образом и Николай Саврун и Владимир Торговченков находятся на своих постах около 10 лет и ротация для них неизбежна. Кандидатуру нового прокурора вносит на рассмотрение Генпрокуратура, после чего необходимо ее согласование с депутатами регионального заксобрания. Далее следует официальное назначение, которое подписывает Президент РФ.

Николаю Савруну 59 лет, он родился в Омской области и там же начал свою работу в органах прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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