2019-12-17T09:40:50+03:00
Происшествия

Тамбовчанин обокрал воронежца на Ярославском вокзале в Москве

Добычей вора стал мобильный телефон, лежащий без присмотра в зале ожидания
Ксения АЛЕШИНА
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В Москве транспортные полицейские задержали 24-летнего жителя Тамбовской области, который украл мобильный телефон у 43-летнего воронежца на Ярославском вокзале.

Воронежец ненадолго оставил в зале ожидания на стойке зарядки свой мобильник. Тамбовчанин заметил лежащий без присмотра телефон и забрал его себе. Полицейские не дали вору скрыться с чужим смартфоном.

- В отношении данного гражданина дознанием ЛУ МВД России на ст. Москва - Ярославская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает управление МВД на транспорте по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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