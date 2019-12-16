Семь улиц на севере Тамбова останутся без электричества
Микрорайон «Ласки» будет обесточен
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В микрорайоне «Ласки» на севере Тамбова 17 декабря отключат электричество. Это связно с проведением планово-профилактических работ. Как сообщили в информационном управлении администрации Тамбова, света не будет пять часов: с 10:00 до 15:00.
Подача электроэнергии будет прекращена на семи улицах в микрорайоне: Рябиновая, Сиреневая, Кленовая, Вишневая, Каштановая, Песчаня, Ласковская.
ИСТОЧНИК KP.RU