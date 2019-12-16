Тамбовчан соберут в Пушкинской библиотеке для просмотра ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

16 Дек. 17:29 2019-12-16T17:29:33+03:00

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В Пушкинской библиотеке, 19 декабря, для тамбовчан организуют просмотр ежегодной большой пресс-конференций Президента России. С этой инициативой выступили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и библиотекари ее поддержали.

- Инициатива ОНФ поддержана, исходя из того, что далеко не все наши читатели, тамбовчане, а тем более – гости Тамбова, во время трансляции имеют техническую возможность наблюдать за пресс-конференцией Президента России. Эту возможность и комфортные условия мы и обеспечим. И, разумеется, не только для тех, кто является нашими пользователями, но и для всех желающих, – сказали в главной библиотеке региона. - На совместный просмотр организаторы приглашают также представителей средств массовой информации, общественных и других организаций

Пресс-конференция главы государства состоится 19 декабря в Центре международной торговли города Москвы. Начало – в 12:00. Традиционно Владимир Путин подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов. Общение займет от 3 до 4 часов.

Прямая трансляция конференции пройдет на телеканалах Россия-1, НТВ, Россия-24, Первый канал и других. Видео с сурдопереводом будут транслировать в прямом эфире ОТР и на веб-ресурсе Общественного телевидения России.

Фото: пресс-служба ТОУНБ им. А.С. Пушкина

ИСТОЧНИК KP.RU