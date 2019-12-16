В Воронеже вынесли приговор тамбовчанам, которые жестоко расправились с женщиной-таксистом

16 Дек. 17:01 2019-12-16T17:01:39+03:00

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16 декабря в Воронежском областном суде вынесли приговор двоим жителям нашего региона, которые напали на женщину таксиста в июле прошлого года. Как установлено на следствии и в суде, молодые люди, которым на тот момент было 19 и 20 лет, находились в городе Жердевка. В течение всего дня они употребляли алкоголь. Когда спиртное закончилось, они вызвали такси, чтобы съездить в магазин и пополнить свои запасы. На вызов приехала 41-летняя водитель службы такси «Экипаж» на принадлежащем ей автомобиле марки «ВАЗ-21102». Молодые люди сначала действительно отправились к магазину, а затем решили отправиться в село Терновка Воронежской области. Во время поездки приятели решили расправиться с водителем, чтобы завладеть ее автомобилем.

- Не доезжая 800 метров до поворота на село Русаново, под надуманным предлогом один из мужчин попросил остановить автомобиль. Когда ничего не подозревающая женщина припарковалась у обочины, под угрозой ножа ее заставили залезть в багажник собственной машины, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - После этого водителя перевезли в безлюдное место – в поле с подсолнечником, где вытащили из багажника и нанесли ножевое ранение в шею. С места преступления соучастники скрылись на автомобиле жертвы, похитив ее мобильный телефон и небольшую сумму денег.

Несчастной удалось дойти до соседнего села Александровка, где местные жители оказали ей помощь, вызвали бригаду врачей, которые госпитализировали женщину в больницу. Однако от полученного ножевого ранения водитель такси скончалась.

Суд признал мужчин виновными в разбое и убийстве, и приговорил одного из них к 18 годам, а второго – к 16 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU