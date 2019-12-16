2019-12-16T18:02:05+03:00
Общество

Сельский храм получил в подарок от тамбовского депутата икону, исцеляющую от рака

Верующие уверены, что молитва Всецарице поможет избавиться от серьезного заболевания
Ксения АЛЕШИНА
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Владимир Карев регулярно совершает паломнические поездкиВладимир Карев регулярно совершает паломнические поездки
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Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карев подарил Космодамиановскому храму в селе Степановка Ржаксинского района литографическую копию иконы Божьей Матери «Всецарица».

Икона была написана в 17 веке и сейчас подлинник хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Образ Всецарицы считается чудотворным и исцеляющим от онкологии.

- На протяжении последних лет Владимир Карев совершает паломнические поездки на Святую Гору и всегда привозит домой самые почитаемые у православных верующих иконы, которые дарит сельским храмам, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU

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