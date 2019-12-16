Сельский храм получил в подарок от тамбовского депутата икону, исцеляющую от рака
Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карев подарил Космодамиановскому храму в селе Степановка Ржаксинского района литографическую копию иконы Божьей Матери «Всецарица».
Икона была написана в 17 веке и сейчас подлинник хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Образ Всецарицы считается чудотворным и исцеляющим от онкологии.
- На протяжении последних лет Владимир Карев совершает паломнические поездки на Святую Гору и всегда привозит домой самые почитаемые у православных верующих иконы, которые дарит сельским храмам, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.
Фото: Тамбовская областная Дума
ИСТОЧНИК KP.RU