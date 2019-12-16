Специалисты тамбовского онкодиспансера провели акцию по выявлению рака груди
В Инжавинском районе специалисты тамбовского онкологического диспансера провели акцию, направленную на выявление рака груди. Женщин проверяли на маммографе - аппарате, который позволяет выявить недуг на начальной стадии.
- По результатам обследования, 13 женщин получили направления на дальнейшее обследование и лечение, - сообщает региональное управление здравоохранение.
Всего же за 11 месяцев этого года под диспансерное наблюдение с впервые выявленным раком молочной железы взяли трех жительниц Тамбовской области. Всего же на диспансерном учете состоит 10 женщин.
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU