Специалисты тамбовского онкодиспансера провели акцию по выявлению рака груди

16 Дек. 16:35 2019-12-16T16:35:57+03:00

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В Инжавинском районе специалисты тамбовского онкологического диспансера провели акцию, направленную на выявление рака груди. Женщин проверяли на маммографе - аппарате, который позволяет выявить недуг на начальной стадии.

- По результатам обследования, 13 женщин получили направления на дальнейшее обследование и лечение, - сообщает региональное управление здравоохранение.

Всего же за 11 месяцев этого года под диспансерное наблюдение с впервые выявленным раком молочной железы взяли трех жительниц Тамбовской области. Всего же на диспансерном учете состоит 10 женщин.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU