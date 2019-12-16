Тамбовские праздники и фестивали претендуют на звание лучших туристических событий России

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-16T16:02:17+03:00

Тамбовчане могут поддержать регион и проголосовать за праздники, которые проходят в Тамбовской области Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Проходящие на Тамбовщине праздники и фестивали могут стать лучшими туристическими событиями России. Тамбовчанам предлагают проголосовать за них на сайте Национального календаря событий и поддержать свой регион.

Чтобы отдать свой голос за любимое мероприятие, необходимо выбрать праздник из списка и нажать на кнопку «Нравится» в специальном блоке под фотогалереей события. 20 проектов, которые наберут больше всего голосов получат статус «Лучшее событие 2020 года». Народное онлайн-голосование продлится до 21 декабря.

- В Национальный календарь событий на 2020 год попало 41 мероприятие Тамбовщины. Это как уже известные на всю страну тамбовские фестивали, так и новые праздники, которые инициируют на своих территориях муниципалитеты региона. Так, со страниц календаря туристы могут узнать о фестивалях русского чай, пирога, ремесленного сыра, празднике валенка, фестивале Птичий двор, Масленичной карусели, фестивале национальных искусств и других интересных событиях, что проходят круглых год в самых разных уголках нашего региона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU