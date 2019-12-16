2019-12-16T15:35:58+03:00
Происшествия

В Тамбовской области грабитель вынес телевизор на глазах у пьяного хозяина квартиры

Мужчина продал похищенное имущество
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсанове 63-летний местный житель лишился возможности смотреть любимые телепередачи. Как удалось выяснить полицейским, к нему в гости зашел приятель. Мужчина увидел, что хозяин квартиры находится в состоянии сильного опьянения, чем и решил воспользоваться. Прямо на его глазах злоумышленник вынес из дома телевизор. Потерпевший надеялся, что знакомый вернет похищенное, но в итоге ему пришлось обратиться в полицию.

По подозрению в грабеже сотрудниками был задержан 34-летний мужчина. Он сознался в грабеже и пояснил, что продал телевизор за 2000 рублей неизвестному. Полученные деньги злоумышленник потратил на себя.

- Установлено, что ранее задержанный был неоднократно судим за схожие преступления. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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