В Мичуринском районе мужчина ответит в суде за смерть односельчанина

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-16T15:02:59+03:00

Сам он не считает себя виновным в гибели собутыльника

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В Мичуринском районе 49-летний житель села Турмасово предстанет перед судом по обвинению в насильственной смерти односельчанина. Тело 44-летнего потерпевшего нашли родственники в его же доме спустя два дня после трагедии.

По версии следствия, 25 сентября текущего года, погибший выпивал вместе с односельчанами в доме у соседа. Между мужчинами произошла ссора, во время которой обвиняемый избил собутыльника. Последний смог дойти до дома, где вскоре скончался от черепно-мозговой травмы.

- В ходе следствия обвиняемый не признал факт избиения односельчанина и отказался от дачи показаний. Вместе с тем по делу собрана достаточная доказательственная база его виновности, позволяющая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU