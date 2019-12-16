Тамбовчанин украл у подруги золото и сдал его в ломбард
В Тамбове полицейские раскрыли квартирную кражу, произошедшую в ноябре. Инцидент произошел в одном из домов на улице Железнодорожной. У тамбовчанки пропали золотые кольцо и серьги. Как оказалось, украшения украл ее 29-летний знакомый, с которым женщина выпивала.
По «горячим следам» раскрыть преступление не удалось. Полицейским вышли на след злоумышленника через месяц. Мужчина сознался в краже и рассказал, что украденные украшения сдал в ломбард.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, мужчина обязан возместить материальный ущерб потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU