Житель Тамбовщины из ревности сломал нос своему знакомому куском трубы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-16T13:29:54+03:00

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Двое мужчина устроили разборки из-за представительницы прекрасного пола на улице Октябрьской в Уварове. Во время драки, один избил другого куском трубы, сломав ему нос. Причиной конфликта стала ревность к знакомой женщине.

Пострадавший сам обратился в медучреждение за помощью. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь и лечение, по окончании которого будет установлена степень причиненного вреда здоровью.

Уваровские полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе он сознался в избиении мужчины, а также показал место, куда выбросил трубу. Позже металлический обрезок был найден и передан криминалистам на экспертизу.

- После проведения проверки мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления – причинение вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU