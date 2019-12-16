Владелец тамбовского кафе торговал алкоголем без лицензии
Предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей
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В Тамбове прокуратура выявила нарушения в одном из кафе, расположенных в Ленинском районе. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, продавал посетителям алкоголь, не имея на это соответствующей лицензии.
В отношении бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, по результатам рассмотрения дела суд оштрафовал бизнесмена на 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU