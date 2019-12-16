2019-12-16T12:28:41+03:00
Происшествия

В Тамбове полицейские задержали липчанина, разыскиваемого за контрабанду наркотиков

Мужчина прятался от следствия у родственников
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, 15 декабря, около одного из кафе на территории Центрального рынка сотрудники ППС обратили внимание на 45-летнего мужчину, который вел себя подозрительно.

Пробив мужчину по базе данных, выяснилось, что липецкие полицейские объявили его в розыск за контрабанду наркотиков. Липчанин скрывался от следствия в Тамбове у родственников.

- Мужчина был доставлен в отдел полиции, о чем был немедленно информирован инициатор розыска – коллеги из Липецкой области. За разыскиваемым мужчиной уже выехали липецкие оперативники, которые доставят его для проведения следственно-оперативных мероприятий по месту совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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