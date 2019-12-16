В Тамбовской области за осквернение могил на Пасху перед судом предстанет 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-16T12:02:53+03:00

От ее рук пострадали надгробия и кресты

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В Сосновском районе 20-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Осквернение мест захоронения и повреждение надмогильных сооружений».

Установлено, что в этом году на Пасху, обвиняемая пришла на кладбище в селе Отъяссы и стала громить могилы. Девушка повредила надгробия и кресты, а также раскидала по сторонам венки, цветы, медальоны, пасхальные яйца и куличи.

- Она также обвиняется в совершении кражи колес с автомобиля односельчанина (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU