В Тамбовской области за осквернение могил на Пасху перед судом предстанет 20-летняя девушка
В Сосновском районе 20-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Осквернение мест захоронения и повреждение надмогильных сооружений».
Установлено, что в этом году на Пасху, обвиняемая пришла на кладбище в селе Отъяссы и стала громить могилы. Девушка повредила надгробия и кресты, а также раскидала по сторонам венки, цветы, медальоны, пасхальные яйца и куличи.
- Она также обвиняется в совершении кражи колес с автомобиля односельчанина (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU