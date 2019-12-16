Тамбовчанин выплатил долг по алиментам из-за страха остаться без водительских прав
Задолженность составила более 100 тысяч рублей
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В Мордовском районе судебные приставы помогли взыскать алименты с нерадивого отца. Мужчина отказывался помогать своему несовершеннолетнему ребенку, в результате чего накопилась задолженность более чем в 100 тысяч рублей.
Должника не раз предупреждали о последствиях неуплаты алиментов. Правда, никакого эффекта эти разговоры не принесли.
В итоге мужчину временно ограничили в праве управления транспортным средством. Поняв, что фактически он стал пешеходом, житель Тамбовщины испугался и выплатил алименты в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU