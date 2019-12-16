2019-12-16T10:12:23+03:00
Общество

На въезде в Мичуринск появилась стела с яблоком

Это один из самых узнаваемых брэндов города
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Новая стела встречает горожан и гостей наукоградаНовая стела встречает горожан и гостей наукограда
Изменить размер текста:

На въезде в город Мичуринск появилась новая стела. Ключевым объектом конструкции стало яблоко.

- Стела – визитная карточка города, играющая не только роль навигатора, но и буквально с «порога» знакомит с его главными символами, демонстрируя достопримечательности и свою неповторимую индивидуальность, - рассказали в пресс-службе администрации наукограда.

«Мичуринское яблоко» признано одним из самых узнаваемых брендов города, поэтому художественное оформление стелы выбрано не случайно. Новое сооружение формирует позитивный имидж города, привлекает внимание его гостей и жителей, просто проезжающих по территории города людей. Заказчиком проекта новой стелы выступило Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», дизайн-проект прошел согласование у администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские праздники и фестивали претендуют на звание лучших туристических событий России
В Тамбовской области грабитель вынес телевизор на глазах у пьяного хозяина квартиры
В Мичуринском районе мужчина ответит в суде за смерть односельчанина
Тамбовчанин украл у подруги золото и сдал его в ломбард
Мичуринцев приглашают на праздничные елки и новогодние представления
Житель Тамбовщины из ревности сломал нос своему знакомому куском трубы
Владелец тамбовского кафе торговал алкоголем без лицензии
В Тамбове полицейские задержали липчанина, разыскиваемого за контрабанду наркотиков
В Тамбовской области за осквернение могил на Пасху перед судом предстанет 20-летняя девушка
Тамбовчанин выплатил долг по алиментам из-за страха остаться без водительских прав
Сын известного тамбовского бизнесмена Михаила Корнева попал в серьезную аварию
На въезде в Мичуринск появилась стела с яблоком
Тамбовские болельщики признали Георгия Мелкадзе лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Роспотребнадзор рассказал тамбовчанам, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Зданию тамбовской филармонии «назначили» экспертизу
В Тамбове в аварии с участием автомобиля скорой помощи пострадал 5-летний ребенок
Жительница Моршанска подарила городу елку, которая росла у нее на участке
В Тамбове пройдут выступления КВНщиков
В Тамбове построят полкилометра дороги к новым детским садам за 14,5 млн рублей
Юбилейную Покровскую ярмарку в Тамбове планируют провести в «сказочном» формате
В Тамбове здание бывшего ДОСААФ, которое является памятником, заливало водой
Тамбовчан зовут отметить новый год в усадьбе Асеевых
Тамбовской семье помогли приобрести аппарат за 700 тысяч рублей для больного ребенка
В следующем году в Моршанске благоустроят городской пляж
При сдаче квартиры тамбовчанку «развели» на 100 тысяч рублей
Буйный москвич устроил дебош в тамбовском торговом центре
На Тамбовщине уничтожили 220 кг санкционных яблок
Мичуринцам предлагают сделать новогодние игрушки для елки в горсаду
Поход тамбовчан по рекам Вьетнама стал лучшим на чемпионате ЦФО по спортивному туризму