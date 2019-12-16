На въезде в Мичуринск появилась стела с яблоком
На въезде в город Мичуринск появилась новая стела. Ключевым объектом конструкции стало яблоко.
- Стела – визитная карточка города, играющая не только роль навигатора, но и буквально с «порога» знакомит с его главными символами, демонстрируя достопримечательности и свою неповторимую индивидуальность, - рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
«Мичуринское яблоко» признано одним из самых узнаваемых брендов города, поэтому художественное оформление стелы выбрано не случайно. Новое сооружение формирует позитивный имидж города, привлекает внимание его гостей и жителей, просто проезжающих по территории города людей. Заказчиком проекта новой стелы выступило Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», дизайн-проект прошел согласование у администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU