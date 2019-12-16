На въезде в Мичуринск появилась стела с яблоком

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-16T10:12:23+03:00

Это один из самых узнаваемых брэндов города

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На въезде в город Мичуринск появилась новая стела. Ключевым объектом конструкции стало яблоко.

- Стела – визитная карточка города, играющая не только роль навигатора, но и буквально с «порога» знакомит с его главными символами, демонстрируя достопримечательности и свою неповторимую индивидуальность, - рассказали в пресс-службе администрации наукограда.

«Мичуринское яблоко» признано одним из самых узнаваемых брендов города, поэтому художественное оформление стелы выбрано не случайно. Новое сооружение формирует позитивный имидж города, привлекает внимание его гостей и жителей, просто проезжающих по территории города людей. Заказчиком проекта новой стелы выступило Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», дизайн-проект прошел согласование у администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU