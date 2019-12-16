Тамбовские болельщики признали Георгия Мелкадзе лучшим игроком первой части сезона РПЛ

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-16T09:44:04+03:00

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Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Георгий Мелкадзе, набрав 39% голосов наших респондентов, становится лучшим игроком команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги по версии болельщиков.

Второе место в упорном голосовании занял голкипер Гиорги Шелия. За него свои голоса отдали более 30% болельщиков. Замкнул тройку лидеров Владимир Обухов (14%).

- В первой части сезона Мелкадзе сыграл за команду в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Дважды, в играх с «Ростовом», признавался экспертами «Матч Премьер» лучшим игроком встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU