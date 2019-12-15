2019-12-15T09:46:00+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал тамбовчанам, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Специалисты просят обращать внимание не только на красоту и неповторимость, но и на безопасность изделий
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С приближением новогодних праздников региональное Управление Роспотребнадзора разъяснило основные правила выбора елочных гирлянд. Ведь от этого выбора зависит не только визуальная составляющая праздника, но и безопасность окружающих.

Перед покупкой получите информацию о продавце: наименовании юридического лица, место его нахождения, ФИО индивидуального предпринимателя (данная информация должна быть размещена на вывеске организации). В противном случае, если в друг возникнет спорная ситуация, предъявить претензию будет некому.

Лучше всего покупать электрическую гирлянду в специализированных магазинах или в подобных больших отделах супермаркетов.

Елочные гирлянды подлежат обязательной сертификации. Обратите внимание на маркировку, она обязательно должна содержать:

- товарный знак, название товара и страны-изготовителя;

- название фирмы-изготовителя;

- адрес производителя;

- гарантийный срок;

- срок службы;

- правила и условия эффективного и безопасного использования;

- сведения об основных потребительских свойствах;

- информацию о типе или электрических характеристиках ламп, суммарном номинальном напряжении гирлянды (напряжение каждой лампочки должно быть не больше 26 вольт, мощность гирлянды не может превышать 65 ватт).

Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине. Изоляция проводов должна быть качественной, сам провод не очень тонким. Все лампочки в гирлянде должны работать.

Кроме того, не следует использовать гирлянду для внутреннего украшения дома на улице. Не стоит самостоятельно ремонтировать украшение, сильно сгибать его или подвергать механическим нагрузкам.

Дополнительную консультацию специалистов по вопросам защиты прав потребителей таммбовчане могут получить по телефону: 8 (4752) 48-03-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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