2019-12-14T15:58:01+03:00
Общество

Зданию тамбовской филармонии «назначили» экспертизу

Стоимость обследования составит 300 тысяч рублей и займет один месяц
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Строители хотят вернуть 61 миллион рублейСтроители хотят вернуть 61 миллион рублейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство генподрядчика АО «Тюменьтел», который занимался ремонтом здания концертного зала на ул. Державинской, о проведении экспертизы.

Напомним, ранее организация выставила управлению градостроительства и архитектуры области иск на сумму более 61 миллиона рублей. Это затраты на дополнительные работы, которые, по данным строителей, пришлось провести в процессе реконструкции филармонии.

На заседании, которое состоялось 4 декабря, суд постановил провести исследование здания, им займется АНО «Тамбовский центр судебных экспертиз». В ходе исследования предстоит выяснить, соответствует ли объем работ заявленной в суде сумме, есть ли в них недостатки и можно ли было вообще обойтись без их проведения. Стоимость экспертизы составляет 300 тысяч рублей, оплачивает ее АО «Тюменьтел». Исследование должны провести в течение 30 дней. Судебное разбирательство продолжится после получения его результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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