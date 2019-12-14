В Тамбове в аварии с участием автомобиля скорой помощи пострадал 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-14T15:27:03+03:00

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В Тамбове 14 декабря около 13 часов произошла авария участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным автомобиль медслужбы с включенными звуковыми и световыми сигналами двигался по улице Октябрьской. На перекрестке с улицей К. Маркса для скорой горел красный сигнал светофора. Водитель, который в данном случае имеет преимущество в движении, решил проехать на запрещающий сигнал светофора, но не убедился в безопасности своего маневра. В это время к перекрестку по улице К. Маркса со стороны площади Ленина двигался «Nissan Juke». Легковой автомобиль задел скорую, после чего выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Веста».

- В аварии пострадал 5-летний ребенок находившийся в автомобиле «Лада Веста», - сообщили в региональном УГИБДД. – Мальчика доставили в больницу.

Медики диагностировали у малыша перелом носа, в момент столкновения он сильно удалился головой. Ребенку требуется лечение.

Фото "Подслушано Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU