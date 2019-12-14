2019-12-14T14:18:10+03:00
Общество

В Тамбове построят полкилометра дороги к новым детским садам за 14,5 млн рублей

В 2020 году появится подъезд к учреждениям на севере города
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове в следующем году появится дорога к детским садам «Машенька» и «Медвежонок», расположенным на севере города. Как сообщает администрация города, работы пройдут на участке от улицы Сабуровской до улицы Селезневской. Полкилометра дорожного покрытия обойдется бюджету в 14,5 миллиона рублей. Выполнением работ займется ООО «Тамбовинвестстрой».

- В соответствии с заключенным контрактом, к работам дорожники приступят с началом строительного сезона. На данный момент подрядная организация начала оформление необходимой разрешительной документации и закупку строительных материалов, - пояснили в мэрии.

Проект включает в себя строительство нового дорожного покрытия, обустройство пешеходных тротуаров и парковочных мест, установку современных светодиодных светильников. Весь процесс работ будет проходить под контролем сотрудников технического надзора муниципального учреждения «Дирекция городских дорог».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Моршанска подарила городу елку, которая росла у нее на участке
В Тамбове пройдут выступления КВНщиков
В Тамбове построят полкилометра дороги к новым детским садам за 14,5 млн рублей
Юбилейную Покровскую ярмарку в Тамбове планируют провести в «сказочном» формате
В Тамбове здание бывшего ДОСААФ, которое является памятником, заливало водой
Тамбовчан зовут отметить новый год в усадьбе Асеевых
Тамбовской семье помогли приобрести аппарат за 700 тысяч рублей для больного ребенка
В следующем году в Моршанске благоустроят городской пляж
При сдаче квартиры тамбовчанку «развели» на 100 тысяч рублей
Буйный москвич устроил дебош в тамбовском торговом центре
На Тамбовщине уничтожили 220 кг санкционных яблок
Мичуринцам предлагают сделать новогодние игрушки для елки в горсаду
Поход тамбовчан по рекам Вьетнама стал лучшим на чемпионате ЦФО по спортивному туризму