В Тамбове построят полкилометра дороги к новым детским садам за 14,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-14T14:18:10+03:00

В 2020 году появится подъезд к учреждениям на севере города

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В Тамбове в следующем году появится дорога к детским садам «Машенька» и «Медвежонок», расположенным на севере города. Как сообщает администрация города, работы пройдут на участке от улицы Сабуровской до улицы Селезневской. Полкилометра дорожного покрытия обойдется бюджету в 14,5 миллиона рублей. Выполнением работ займется ООО «Тамбовинвестстрой».

- В соответствии с заключенным контрактом, к работам дорожники приступят с началом строительного сезона. На данный момент подрядная организация начала оформление необходимой разрешительной документации и закупку строительных материалов, - пояснили в мэрии.

Проект включает в себя строительство нового дорожного покрытия, обустройство пешеходных тротуаров и парковочных мест, установку современных светодиодных светильников. Весь процесс работ будет проходить под контролем сотрудников технического надзора муниципального учреждения «Дирекция городских дорог».

ИСТОЧНИК KP.RU