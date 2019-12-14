2019-12-14T14:45:46+03:00
Звезды

Юбилейную Покровскую ярмарку в Тамбове планируют провести в «сказочном» формате

Каждому муниципалитету достанется произведение, которое нужно будет отразить на своей площадке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Покровской ярмарке тамбовчанам "расскажут" сказочкиНа Покровской ярмарке тамбовчанам "расскажут" сказочкиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В областном центре продолжают обсуждать идеи проведения юбилейной десятой Покровской ярмарки. У ее организаторов появилась новая задумка – провести мероприятие под девизом «Добро пожаловать в сказку!», предоставив муниципальным образованиям возможность проявить фантазию на тему русского фольклора. Выбор того или иного волшебного, героического произведения планируется провести путем жеребьевки среди муниципальных образований. К примеру, среди отобранных сказок есть такие, как: «Теремок», «Иван Царевич и Серый волк», «Три медведя», «Сивка-Бурка» и многие другие произведения эпического жанра.

- По мнению председателя комитета культуры Виктора Федорова, разноплановые темы не войдут в диссонанс, а дополнят друг друга, поскольку ярмарка — как слоеный пирог, где могут гармонично сочетаться самые разнообразные вкусы и краски, образы и форматы представлений, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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