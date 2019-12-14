Тамбовчан зовут отметить новый год в усадьбе Асеевых

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-14T13:15:08+03:00

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Усадьба Асеевых в Тамбове приглашает горожан отметить наступление нового года. Здесь подготовили насыщенную программу для детей и взрослых.

21 декабря в «Усадьбе Асеевых» состоится Бал «Маскарон». Гостей ожидает новогодняя программа с элементами иммерсивного шоу, где каждый станет участником детективного расследования.

- Как и сто лет назад, в залах усадьбы будут звучать романсы и классическая музыка, гости будут танцевать французскую кадриль, испанский вальс, богемскую польку, - сообщает пресс-служба администрации области. - Всех ждут приятные сюрпризы, конкурсы и праздничное настроение гарантированы. 22 декабря в усадьбе можно будет научиться делать «Елочные игрушки из грецкого ореха». Участникам мастер-класса предложат изготовить новогоднюю игрушку по рекомендациям, опубликованным в женских и детских журналах прошлого столетия.

26 декабря перед гостями «Усадьбы Асеевых» выступит московский инструментальный квартет «Черный квадрат». 27 декабря состоится открытие фестиваля ледяных скульптур. В этот вечер гостей ждет праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, народные гуляния у елки, новогодняя ярмарка, а также веселые игры и забавы на открытом воздухе. 29 декабря в усадьбе проведут Детский новогодний бал. Малышей ждет насыщенное интерактивное представление с участием Кота Асея, Деда Мороза и Снегурочки. Со 2 по 6 января в усадьбе ждут гостей на детскую анимационную программу «Час сюрпризов у елки». А 7 января «Усадьба Асеевых» приглашает отпраздновать семейное Рождество в парке.

Записаться на мастер-класс, экскурсию, уточнить подробности и стоимость билетов можно по телефону: 7 (4752) 63-64-69.

ИСТОЧНИК KP.RU