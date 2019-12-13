В следующем году в Моршанске благоустроят городской пляж

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-13T17:28:46+03:00

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На Тамбовщине продолжается проект «Городская среда». В 2020 году в Моршанске начнется первый этап благоустройства городского пляжа. Именно эту идею поддержали жители. В перечень работ войдет установка волейбольной площадки, раздевалок, скамеек, а также отсыпка песка.

Что касается дворовых территорий, то планируется включить в проект порядка десяти адресов. Общий объем финансирования составит около 15 миллионов рублей.

Сейчас Моршанск уже готовится к проведению рейтингового голосования для выбора объектов на 2021 год. Жителей приглашают принять участие в опросе и внести те общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В числе уже поступивших предложений такие территории, как парк в микрорайоне "Химмаш", территория перед центральной городской библиотекой, ул.Сакко и Ванцетти, дорога в пос.Южный, территория рядом с кинотеатром «Октябрь».

- Помимо интернет-опроса каждый желающий может оставить свои предложения в отделе обращений граждан администрации города в кабинет № 1, - сообщает сайт ЕР.

ИСТОЧНИК KP.RU