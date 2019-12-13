Тамбовской семье помогли приобрести аппарат за 700 тысяч рублей для больного ребенка

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-13T18:01:46+03:00

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Региональное отделение Детского фонда помогло приобрести дорогостоящее оборудование для пациента областной детской больницы. Теперь он сможет оказаться в кругу своих родных и близких в преддверии новогодних праздников.

Эта возможность появилась у Кости, который больше 300 дней с мамой находится в отделении анестезиологии и реанимации. Чтобы вернуться домой, ребенку требовался аппарат искусственной вентиляции легких, стоящий больше 700 тысяч рублей. Теперь такой аппарат у ребенка есть.

- Специалисты проверили все его технические характеристики и обучили маму пациента необходимым манипуляциям, - рассказали в региональном Управлении здравоохранения. - Мы нисколько не сомневаемся в том, что жизнь ребенка дома не идет ни в какое сравнение с самым лучшим медицинским уходом.

ИСТОЧНИК KP.RU